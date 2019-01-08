رئيس الوزراء يقرر تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء برئاسة اللواء علي الغالي

القاهرة- "أ ش أ":

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لمدة ثلاث سنوات برئاسة اللواء علي الغالي.

ووفقاً للقرار، يضم المجلس في عضويته من وزارة الدفاع، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، ومدير إدارة التأمين والمعاشات، ومساعد رئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

كما تضم عضوية المجلس من وزارة الداخلية اللواء هشام طاهر محمود عيد (قطاع الأمن الوطني)، واللواء عبدالحميد فهيم أحمد الطنبولي (قطاع الشئون القانونية)، واللواء محمد أحمد أبوالنجا متولي (قطاع الإعلام والعلاقات).

وتشمل عضوية المجلس عضوين من وزارة التضامن الاجتماعي هما: سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى عضو من وزارة المالية هو أحمد محمد فؤاد مدير عام بالإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة. ​