مجلس "الصحفيين" يجتمع اليوم لإعداد ملاحظاته على لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

كتب- مصطفى علي:

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا اليوم الثلاثاء برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، لمناقشة لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية، التي وافق عليها بشكل مبدئي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

ومن المقرر أن يعرض مجلس النقابة اللائحة خلال اجتماعه، برئاسة عبدالمحسن سلامة، لمناقشتها وإبداء الرأي فيها، وإرسال ملاحظات النقابة عليها للمجلس.

وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين لمصراوي، إن مجلس النقابة سيناقش ما دار في اجتماع المجلس الأعلى للإعلام بحضوره ونقيب الإعلاميين، وسنرسل ملاحظاتنا على اللائحة للمجلس، لافتا إلى أن رئيس المجلس الأعلى مكرم محمد أحمد وعده بألا تمس اللائحة الصحفيين على الإطلاق.

وكانت لاقت لائحة جزاءات المجلس، حالة من الجدل مع الجماعة الصحفية، وحالة رفض واسعة من قِبل نقابة الصحفيين.​