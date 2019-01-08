"الأرصاد": استمرار موجة "الصقيع والأتربة".. وهذه المناطق الأكثر تضررا

(مصراوي):

حذر خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من أنه يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء، أنه تنشط رياح شمالية غربية على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وتشهد محافظات مصر حالة من الطقس السيئ وغير المستقر، تمثلت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل والوجه البحري والقاهرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وسجلت مدينة سانت كاترين درجة الحرارة الصغرى -1 درجة مئوية، وساد طقس شديد البرودة على جنوب الصعيد حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى على أسيوط 3 درجات مئوية، وعلى المنيا 5 درجات مئوية.

وانخفضت درجة الحرارة الصغرى على السواحل الشمالية في مطروح والسلوم وبلطيم لتسجل 7 درجات مئوية، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع انحسار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على السواحل، وتبدأ الأحوال الجوية في التحسن مع نهاية الأسبوع وانخفاض سرعة الرياح.

الصغرى العظمى



القاهرة 08 16

شبين الكوم 09 16

طنطا 08 16

دمنهور 07 14

الإسكندرية 07 14

بلطيم 07 14

مطروح 07 15

السلوم 07 14

سيوة 08 15

بورسعيد 08 16

دمياط 08 15

الزقازيق 08 16

الإسماعيلية 07 17

السويس 08 16

العريش 07 17

رفح 08 17

رأس سدر 09 18

نخل 03 16

نويبع 08 19

طابا 09 16

كاترين -01 10

الطور 08 18

شرم الشيخ 10 20

الغردقة 09 20

مرسى علم 10 20

الفيوم 07 17

بنى سويف 06 17

المنيا 05 17

أسيوط 03 17

سوهاج 06 17

قنا 06 18

الأقصر 05 18

أسوان 07 19

أبوسمبل 09 18

الوادي الجديد 04 18

شلاتين 13 22

أبو رماد 14 21

راس حدربة 14 22

حلايب 15 21