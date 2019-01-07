قبل أن يكشِّر "طوبة" عن أنيابه.. "الأرصاد" تحذر المواطنين - فيديو

كتب- معتز عباس:

قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح المثير للبرودة مستمر حتى الآن، مؤكدًا أن شهر يناير من أشد شهور السنة برودة في مصر.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن محافظة الإسكندرية ومدينة سانت كاترين تعرضتا لسقوط الثلوج، وكذلك تكوّن "صقيع المزروعات" على وسط سيناء وشمال الصعيد، بينما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وحذَّر رئيس هيئة الأرصاد الصيادين بعدم النزول إلى عرض البحرَين المتوسط والأحمر، نظرًا لأنه هناك اضطرابًا كاملًا في الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار في المتوسط حتى نهايته، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نهارًا وليلًا، بسبب برودة الجو.

جدير بالذكر أن شهر طوبة هو الشهر الخامس من التقويم المصري وفي التقويم الجريجوري يبدأ من 9 يناير حتى 7 فبراير، وهو أول شهر في موسم النماء في مصر القديمة، وهو أشد شهور السنة برودة في مصر.