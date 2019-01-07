برلماني يقترح اعتبار 6 يناير يومًا للوحدة الوطنية

كتب أحمد علي:

قال النائب طارق حسانين عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب إمبابة، إنه سيتقدم باقتراح لرئيس مجلس النواب موجه للحكومة من أجل تخصيص يوم 6 يناير من كل عام كيوم للوحدة الوطنية.

وأضاف حسانين في بيان له، أن هذا الاقتراح يستند إلى ماشهدة الشعب المصري وشعوب العالم أمس الأحد من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمسجد الفتاح العليم وأيضا كاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وإلقاء شيخ الأزهر كلمة من داخل الكاتدرائية وإلقاء البابا تاوضرس كلمة من داخل المسجد.

وتابع: "هذا المشهد التاريخى يستوجب الاحتفال به سنويا من جانب الشعب المصرى للتأكيد على قيم ومعانى الوحدة الوطنية والإعلان عن وسام الوحدة الوطنية يمنح النماذج المصرية التى تجسد الوحدة الوطنية فى عملها كما حدث من الشهيد مصطفى عبيد ضابط المفرقعات الذى ضحى بروحه لإنقاذ ارواح الأقباط".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس الأحد، مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد مسجد الفتاح العليم من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلٍ.

فيما تعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، و30% من مساحة الأرض مبانٍ.