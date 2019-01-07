برسوم 200 جنيه... فتح باب التقدم لمراكز إعداد محفظي القرآن بالأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء الدراسية بأول عشر مراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، في الـ19 من يناير الجاري، على أن تنتهي في الـ18 من يوليو المقبل.

وطالبت وزارة الأوقاف، الراغبين في الالتحاق بمراكز إعداد تحفيظ القرآن الكريم، التقدم لمديرياتهم بصورة لبطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي وملف لحفظ الأوراق.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مصروفات الالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة للوزارة تبلغ 200 جنيه عن الفصل الدراسي الواحد، على أن تنتهي فترة التقدم في الـ17 من يناير الجاري.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أن مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تخضع لإشراف كامل من وزارة الأوقاف، وتهدف إلى إعداد محفظ وسطي مستنير، قادر على تخريج أجيال ودفعات جيدة من حفظة القرآن الكريم.

ونوه رئيس القطاع الديني، إلى أن مدة الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تبلغ عامين دراسيين، ويحصل بعدها الدارس على شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف.

ولفت إلى أن إنشاء وزارة الأوقاف مراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم، وإعداد حفظين بها، ومنحهم شهادة بعد اجتيازهم الدراسة، يعطي الأهالي نوعا من الثقة في إلحاق أطفالهم بتلك المراكز، ويقطع الطريق على المتطرفين من بث أفكارهم في عقول الناشئة.

فيما أكدت وزارة الأوقاف، أن توزيع الدراسين على الأماكن المتاحة يكون حسب أولوية التقدم وسداد الرسوم، مشيرة إلى أن أن الحد الأقصى المسموح به لأي مركز هو 100 دارس ، أو 100 دارسة، أو 100 من الجنسين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن افتتاح مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تابعة للوزارة، يأتي بعيدا عن أيدي العناصر المتطرفة والمتشددة التي كانت تتخذ من غطاء تحفيظ القرآن الكريم ستارا، تحاول أن تستر به أغراضها الخبيثة في محاولات السيطرة أو التجنيد المبكر للأطفال والناشئة لصالح الجماعات المتطرفة والمتشددة.

وأشار جمعة، إلى أن من يجتاز الدارسة بهذه المراكز بنجاح يحصل على شهادة محفظ معتمد تؤهله لفتح مكتب تحفيظ تحت إشراف وزارة الأوقاف.