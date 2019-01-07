تفاصيل لقاء نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك برعاية مجلس النواب

كتب- مصطفى علي:

أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، قانونية عضويات الزملاء الصحفيين في نادي الزمالك، وأنه لا شأن للنقابة بإثبات صحة العضويات لأعضائها، حيث لا مجال للنقاش من هذه الحيثية.

وقال "سلامة": "اكتساب الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك مراكز قانونية بمرور الفترة الزمنية اللازمة قانونا لحفظ هذه المراكز من الإلغاء أو الطعن عليها وفق قانون الرياضة و تعديلاته".

جاء ذلك خلال لقاء النقيب ورئيس نادي الزمالك، مساء اليوم الاثنين، بحضور الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ممثلاً عن المجلس، كأحد الأطراف الراعية رسميا لحل الأزمة بين الصحفيين و الزمالك.

وصرح سلامة بأن خطابا مجمعا سيصل إلى نقابة الصحفيين من مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاده قرار إداري من رئيس النادي بإلغاء القرارات الإدارية السابقة المتعلقة بإلغاء أو إيقاف أو شطب أي عضوية لأي زميل صحفي، تكون قد وصله بها خطاب في الأيام و الأسابيع الأخيرة الماضية، و اعتبارها و العدم سواء.

وأضاف سلامة أن رئيس النادي عبر بشكل لائق عن احترامه و مجلس إدارته للصحفيين عامة و أعضاء النادي بصفة خاصة و على رأسهم نقيب الصحفيين، كما أنه داعم بقوة لاعتماد اللائحة الأخيرة للنادي و يطالب وزير الشباب والرياضة بسرعة اعتمادها.

وأشار المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك إلى أن عدد أعضاء الصحفيين في النادي بلغ 4200 يتشرف بهم النادي، كنخبة بل كريمة المجتمع، و لولا رئيس النادي السابق و تربصه، لما كان ثمة مشكلة من الأساس.

من جهتها، دعت رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، كل الزملاء أعضاء النادي وأسرهم إلى حضور حفل تكريم كبير برعاية نقيب الصحفيين و رئيس نادي الزمالك، يقام في النادي في الأسبوع الأخير من يناير الجاري، كبادرة خير لبدء صفحة جديدة من العلاقات المحترمة المتبادلة بين الصحفيين و النادي.

كما دعت الرابطة، الزملاء الصحفيين أعضاء النادي، إلى تسجيل أسماء أولادهم على جروبات الرابطة المتفوقين في حفظ القرآن الكريم والدراسة و الحاصلين على جوائز في بطولات و دورات رياضية، لتكريمهم في هذا الحفل الكبير.