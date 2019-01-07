رئيس البرلمان يودع نظيره القبرصي بمطار القاهرة- صور

كتب- أحمد علي:

غادر ديمتريس سيلوريس، رئيس مجلس النواب القبرصى متوجهاً إلى قبرص، وذلك بعد زيارة استغرقت يومين، شارك فيها - مُمثلاً عن رئيس جمهورية قبرص - فى مراسم الاحتفال بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشار إلى أن الافتتاح حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطينى محمود عباس، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الشخصيات الهامة والضيوف من مختلف الدول العربية الشقيقة والدول الغربية الصديقة.

تأتى مشاركة رئيس مجلس النواب القبرصى مُمثلاً عن رئيس جمهورية قبرص فى إطار العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين التى تحكمها العديد من الثوابت المشتركة، والتى شهدت خلال الفترة الماضية العديد من التطورات الإيجابية فى مختلف المجالات، حيث زار عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قبرص زيارتين أخرها فى نوفمبر 2017، إلى جانب اللقاءات الثلاثية التى جمعت قادة مصر وقبرص واليونان على مدار ست جولات، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر 2014، كما زار الرئيس القبرصى مصر فى أبريل 2018، هذا إلى جانب زيارة الأستاذ الدكتور على عبدالعال إلى قبرص على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى سبتمبر 2018.

كان فى وداع رئيس مجلس النواب القبرصى في مطار القاهرة الدولي، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والسيد المستشارأحمد سعدالدين أمين عام مجلس النواب، و النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.