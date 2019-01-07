رئيس "السكك الحديدية" يتابع انتظام حركة مسير القطارات بمحطة بني سويف

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان اليوم الإثنين، محطة بني سويف؛ لمتابعة انتظام حركة مسير القطارات من داخل برج الإشارات المسئول عن تشغيل القطارات الصادرة والواردة للمحطة، بعد تعرضه الليلة الماضية لعطل مفاجئ تسبب في تأخير قيام بعض القطارات.

وأوضح رئيس الهيئة - في بيان - أن الهيئة تقوم حاليا بتطوير منظومة الإشارات على معظم خطوط الوجه القبلي بالإضافة إلى خط "القاهرة/ الإسكندرية" و"بنها/ بورسعيد"، عن طريق استبدال النظام الحالي الميكانيكي والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان وحاصل على شهادة (SIL4)، مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشري.

وأضاف رسلان أن النظام الحديث سيساهم في زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية ما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.

وشدد رئيس الهيئة - خلال تفقده محطة بني سويف وبرج الإشارات بالمحطة - على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والالتزام بالصيانة الدورية من قبل العاملين بالهيئة للمحافظة على كفاءة التشغيل، مع الحفاظ على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.