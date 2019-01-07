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رئيس "النواب" القبرصي يغادر القاهرة بعد مشاركته في افتتاح مسجد الفتاح العليم

06:33 م الإثنين 07 يناير 2019
رئيس "النواب" القبرصي يغادر القاهرة بعد مشاركته في افتتاح مسجد الفتاح العليم

مطار القاهرة الدولي

القاهرة- (أ ش أ):

غادر القاهرة اليوم ديمتريس سيلوريس رئيس مجلس النواب القبرصى متوجهاً إلى قبرص، وذلك بعد زيارة استغرقت يومين، شارك فيها - مُمثلاً عن رئيس جمهورية قبرص - فى مراسم الاحتفال بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتى مشاركة رئيس مجلس النواب القبرصى مُمثلاً عن رئيس جمهورية قبرص فى إطار العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين التي تحكمها العديد من الثوابت المشتركة، والتى شهدت خلال الفترة الماضية العديد من التطورات الإيجابية فى مختلف المجالات حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبرص خلال زيارتين أخرها فى نوفمبر 2017، إلى جانب اللقاءات الثلاثية التى جمعت قادة مصر وقبرص واليونان على مدار ست جولات ، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر 2014.

كما زار الرئيس القبرصى مصر فى أبريل 2018، هذا إلى جانب زيارة الأستاذ الدكتور على عبدالعال إلى قبرص على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى سبتمبر 2018

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ديمتريس سيلوريس مجلس النواب القبرصى مسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية الجديدة

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