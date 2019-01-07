مسئول إماراتي: مصر ماضية بقوة المحبة وحكمة قيادتها نحو مستقبل زاهر

(أ ش أ):

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالإمارات الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن مصر ماضية بقوة المحبة وإرادة شعبها وحكمة قيادتها بكل ثقة نحو المستقبل الزاهر، مشددا على أن قيم المحبة والتعايش والتسامح هي القادرة وحدها على هزيمة تيارات التطرف والإرهاب العمياء.

وقدم المسئول الإماراتي تهنئته، اليوم الإثنين، جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، بمناسبة افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الشيخ هزاع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام - "أجمل التبريكات لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، بافتتاح جامع الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح.. وحدها قيم المحبة والتعايش والتسامح قادرة على هزيمة تيارات التطرف والإرهاب العمياء، ومصر بقوة المحبة وإرادة شعبها وحكمة قيادتها ماضية بكل ثقة نحو المستقبل الزاهر".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح، أمس، مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة، فيما شارك وفد إماراتي رفيع المستوى في فعاليات حفل الافتتاح.