"البيئة" تساهم في إحباط تهريب 50 طن أشجار متحجرة إلى الصين

القاهرة- أ ش أ:

تمكّن فريق مشترك من وزارة البيئة ووزارتي الداخلية والآثار من إحباط تهريب حاويتين محملتين بـ50 طن أشجار ونباتات متحجرة محظور تداولها قبل تهريبها إلى الصين عبر ميناء السخنة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994و تعديلاته.

يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين وزارة البيئة وشركاء العمل البيئي للحفاظ على الثروات الطبيعية.

وكان ميناء العين السخنة أثناء فحص إحدى الحاويات قد تشكك في نوعية الأحجار والأشجار الموجودة بها، وأنها قد تكون محظور تداولها وتابعة للمحميات الطبيعية؛ لذا أبلغ وزارة البيئة لإبداء رأيها الفني في نوعية الأشجار.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أنه فور ورود البلاغ أصدرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة لفحص الحاويات وإبداء الرأي الفني فيها، وقامت لجنة مختصة بفحص الحاويات المذكورة، وتبين أنها تحوي كميات من الأشجار والنباتات المتحجرة النادرة والتي يحظر تداولها وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت الوزيرة أنه تم التحفظ على كميات الأشجار المتحجرة المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات لنقلها إلى محمية الغابة المتحجرة، كما تم اتخاذ الإجراءات لتحمل الشركة المخالفة قيمة تلك الأشجار والتي تقدر بحوالي 30 ألف دولار طبقا للقيمة العالمية لتلك الأشجار.​