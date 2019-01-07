البابا تواضروس يثمن جهود صندوق "تحيا مصر" في رفع المعاناة عن الأكثر احتياجا

القاهرة- أ ش أ:

ثمّن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية جهود صندوق (تحيا مصر) في مجالات عمله التي تستهدف رفع المعاناة عن كل هذه الفئات التي تعتبر أكثر احتياجا للتكاتف والمشاركة لتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، وفدا من الصندوق، ضم المدير المالي والإداري للصندوق تامر عبدالفتاح، ونائب مدير المشروعات شادي سالم؛ ؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما دعا قداسة البابا تواضرس الثاني - بحسب بيان أصدره صندوق (تحيا مصر) - كافة المصريين لتدعيم نشاط الصندوق والمساهمة فيه، قائلا "الصندوق مصري خالص لخدمة المصريين جميعا، فهو صندوق يتشارك المصريون فيه لخدمة المصريين في كل المجالات، الصندوق تعبير عن التماسك القوي الذي يربط كل المصريين.. تحيا مصر".

من جهته، قدم الوفد شرحا مفصلا لأنشطة الصندوق، وخططه لرفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، تحت شعار "حياة كريمة للإنسان المصري".

وأضاف أن إنجاز الصندوق في مكافحة المرض هو إنجاز لكل المصريين الذين قاموا بالمساهمة بتبرعاتهم في الصندوق حتى وإن كانت قليلة قائلا "القليل مع القليل يزيد ويصبح كثيرا، والنتيجة لذلك أن مصر حصلت على استحسان العالم في القضاء على هذا الفيروس سي اللعين".​