البيئة: رفع 400 طن مخلفات وفحص عوادم 65 سيارة لمواجهة تلوث البيئة بالشرقية

القاهرة- أ ش أ:

قال جهاز شئون البيئة بالشرقية، إنه قام بالتنسيق مع وحدة التدخل البيئي السريع بالمحافظة، لمتابعة أعمال رفع المخلفات الصلبة من النقاط الوسيطة بالمحافظة، حيث تم رفع أكثر من 400 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بديرب نجم إلى مدفن الخطارة الصحي بالشرقية، كما تم رفع مخلفات مشتعلة ومخلفات زائدة من النقطة الوسيطة بمدينة أولاد صقر، حتي يتم التخلص الكامل من هذه النقطة من قبل وحدة التدخل البيئي السريع بالشرقية.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة البيئة للتعامل مع مشكلة المخلفات، واستعدادا لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، حيث تقوم الفروع الإقليمية لوزارة البيئة بالتعاون مع وحدات التدخل البيئي السريع بالمحافظات لمواجهة تراكم المخلفات والتي قد ينتج عنها مشكلات بيئية.

من ناحية أخرى، أكدت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - استمرار الفروع الإقليمية في تنفيذ أنشطة الحد من مصادر تلوث الهواء على مدار العام، ومنها حملات فحص عوادم المركبات للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن العوادم المخالفة للاشتراطات البيئية.

وأشار البيان إلى تنفيذ حملتين لفحص عوادم المركبات على الطريق، بالتعاون بين فرع الشرقية والإدارة العامة لمرور الشرقية وشرطة البيئة والمسطحات، وتم خلالها فحص 65 سيارة على مدار يومين وتبين مخالفة 13 مركبة الاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم توعية قائدي السيارات بضرورة ضبط عوادم مركباتهم والتأثير السلبي للانبعاثات الصادرة عن العوادم المخالفة على البيئة والصحة.​