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برلماني: مصر استطاعت كسر شكوكة الإرهاب

03:33 م الإثنين 07 يناير 2019
برلماني: مصر استطاعت كسر شكوكة الإرهاب

النائب أشرف رشاد عثمان

كتب- أحمد علي: 

هنأ النائب أشرف رشاد عثمان، جموع المسيحيين والإخوة الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد متمنيا لهم أياما سعيدة طيبة وللوطن الخير والنماء.

وشدد عثمان في بيان له اليوم، أن مصر استطاعت خلال الأعوام الماضية التصدي للفتنة الطائفية وكسر شوكة الإرهاب والتطرف والبدء في بناء دور عبادة مساجد وكنائس أعلى مستوى. وأن كاتدرائية المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة نموذج للتعايش الوطني.

وأشاد في بيان له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي، خلال مشاركته فى افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح وقال فيها: إن هذه اللحظة مهمة وتاريخية، وإنه منذ عامين فى كاتدرائية العباسية وعدنا بافتتاح الكاتدرائية وها نحن نحتفل اليوم بافتتاحها".

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