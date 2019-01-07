الإعلان عن بدء الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم 19 يناير الجاري

كتب- محمود أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء الدراسة بمراكزها لإعداد "محفظي القرآن الكريم" بمختلف المحافظات، يوم السبت، الموافق التاسع عشر من يناير الجاري، على أن تنتهي يوم الخميس الثامن عشر من يوليو القادم .

وطالبت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الاثنين، المتقدمين لتلك المراكز التوجه إلى مديرية الأوقاف التابعين لها يوم الخميس المقبل، واستيفاء الإجراءات المطلوبة، خلال موعد أقصاه يوم الخميس السابع عشر من يناير الجاري، على أن يتم التوزيع على الأماكن المتاحة حسب أولوية التقدم وسداد الرسوم، مشيرة إلى أن أن الحد الأقصى المسموح به لأي مركز هو مائة دارس، أو دارسة، أو مائة دارس ودارسة "معا".

وأوضحت الوزارة أن من يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح بمراكز إعداد "محفظي " القرآن الكريم سيحصل على شهادة معتمدة من الوزارة.

كما طالبت "الأوقاف" مديري المديريات بتيسير أمور المتقدمين، وتكليف رئيس قسم شئون القرآن الكريم بكل مديرية بالإشراف الكامل على هذا الملف، مشيرة إلى إعلان أسماء المتقدمين ومحافظاتهم على موقعها الإلكتروني.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الاهتمام بتلك المراكز يأتي في إطار سياستها لحفظ القرآن الكريم وتدبره.​