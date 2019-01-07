برلماني: افتتاح واحتفال مصر لأكبر مسجد وكنيسة أصبح حديث العالم

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، إن افتتاح واحتفال مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي لاكبر مسجد وكنيسة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح حديث العالم كله.

وقال حساسين في بيان أصدره اليوم، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب قال إنه سعيد بأن يرى الأصدقاء فى مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود بلاده نحو مستقبل أكثر شمولا، ووجه الدكتور سعيد حساسين تهنئة قلبية لكل المصريين على هذا الحدث العالمى غير المسبوق.