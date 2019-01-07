برلماني: افتتاح مصر لأكبر مسجد وكنيسة أبهر العالم

كتب- أحمد علي:

وجه النائب حسين أبوجاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، تحية قلبية للبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعد تأكيده أنه يرى في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأن مصر تهتم بالقوى الناعمة فيها خاصة أن المسجد وكاتدرائية "ميلاد المسيح" جرى تشييدهما بأموال وتبرعات المصريين.

وأشاد أبوجاد فى بيان له أصدره اليوم، بتأكيد قداسة البابا تواضروس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول المتبرعين في بناء المسجد والكاتدرائية وأنه بني بجهود وإبداع المصريين سواء مهندسين أو فنيين أو عمال، وكذلك تأكيده أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان على وفائه بوعده الذي أخذه على عاتقة في يناير 2017، ببناء أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصف النائب حسين أبوجاد الاحتفال بافتتاح المسجد والكنيسة بأنه أسطوري وتاريخي وغير مسبوق على مستوى العالم كله، موجها التهنئة لجميع المصريين على هذا الإنجاز الذى أبهر العالم.​