ماذا قال البابا تواضروس عن إذاعة قناة مسيحية "الأذان" من مسجد الفتاح العليم؟

كتب- إسلام ضيف:

أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية أمس الأحد.

وقال البابا تواضروس أثناء استقباله وفد أعضاء حزب الوفد للتهنئة بعيد الميلاد، إن مشهد الافتتاح كان جميلًا، متابعًا: "لدرجة إن حد بعتلي سألني وقالي الناس متلخبطة، امبارح قناة مي سات المسيحية أذاعت الأذان من مسجد الفتاح العليم، والبابا واقف بيتكلم في المسجد، والإمام في الكنيسة، إيه اللي بيحصل الناس متلخبطة؟".

وأكمل البابا تواضروس: "هذه هي الروح الحلوة التي تَميّزنا بها في مصر، وظهرت أمس في الصورة الجميلة التي عايشناها، وواجبنا نحفظ هذه الروح ونعيشها ونصونها ونقدمها لكل شخص".

وشدد البابا تواضروس على أن "بلدنا أهم عنصر فيها عنصري المحبة والوحدة، وطالما ده متوفر في حياتنا ثقوا أن بلدنا قوية أمام معاركها للبناء ومكافحة الإرهاب ورفاهية الحياة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس الأحد، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، و30% من مساحة الأرض مبانٍ.

وافتتح الرئيس كذلك مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلٍ.​