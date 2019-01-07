الإعلان عن القائمة الطويلة لجائزة البوكر

محمد عاطف

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، عن القائمة الطويلة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة بدورتها للعام 2019.

وتضمنت القائمة 16 رواية صدرت خلال الفترة بين يوليو 2017 وحتى يونيو 2018، حيث جرى اختيارها من بين 134 رواية ترشحت للجائزة.

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة للعام 2019، مرتبة وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الكتاب:

رواية "نساء بلا أثر" للكاتب محمد أبي سمرا، ورواية "مي: ليالي إيزيس كوبيا" للكاتب واسيني الأعرج، "سيدات الحواس الخمس" للكاتب الأردني جلال برجس، ورواية "بريد الليل" للكاتبة هدى بركات، وحجي جابر برواية"رغوة سوداء" و"مسري الغرانيق في مدن العقيق" للكاتبة السعودية أميمة الخميس.

كما شملت القائمة رواية غرب المتوسط للمغربي مبارك ربيع، ورواية "شمس بيضاء باردة" لكفى الزعبي، ورواية "أنا وحاييم" للجزائري الحبيب السائح، ورواية "صيف مع العدو" لشهلا العجيلي، ورواية " الوصايا" للكاتب عادل عصمت، ورواية " النبيذة" لإنعام كجي جي، ورواية "الزوجة المكسيكية" للكاتب الدكتور إيمان يحيى، ورواية "بأي ذنب رحلت؟ للكاتب محمد المعزوز، ورواية "قتلت أمي لأحيا" للكاتبة اللبنانية مى منسي، ورواية "إخوة محمد" لميسلون هادي".

وقد تم اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة شرف الدين مادولين، أكاديمي وناقد مغربي مختص في الجماليات والسرديات اللفظية والبصرية والدراسات المقارنة، وفوزية أبو خالد، شاعرة وكاتبة وأكاديمية وباحثة سعودية في القضايا الاجتماعية والسياسية، وزليخة أبوريشة، شاعرة وكاتبة عمود وباحثة وناشطة في قضايا المرأة وحقوق الإنسان من الأردن، ولطيف زيتوني، أكاديمي وناقد لبناني مختص بالسرديات، وتشانغ هونغ يي، أكاديمية ومترجمة وباحثة صينية.

ومن بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، ثمة العديد من الأسماء المألوفة، منهم ستة سبق أن وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة.

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