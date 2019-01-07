انتظام الحركة الملاحية في موانئ البحر الأحمر

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، انتظام الحركة الملاحية وانتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، حيث يستعد ميناء سفاجا لمغادرة 3 سفن وهى محبة، الحرية 1، نما اكسبريس، وعلى متنهم 147 شاحنة و12 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 13 براد و7 تريلا و سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال 3 سفن وهي: إيلة، سينا، بريدج، وعلى متنهم 50 برادا و20 تريلا ومغادرة 3 سفن وهي: سينا، إيلة، بريدح، وعلى متنها 33 برادا و20 تريلا و3 باصات جيت.​