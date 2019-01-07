في عيد الميلاد المجيد.. قرينة الرئيس: ندعو الله أن تمتلئ قلوبنا بالحب والسكينة

القاهرة- "أ ش أ":

أعربت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت قرينة الرئيس- في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "في عيد الميلاد المجيد، ندعو الله أن تمتلئ قلوبنا بالحب والسكينة والرحمة.. كل عام ومصر بأمانٍ وخير".​