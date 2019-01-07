في عيد الميلاد المجيد.. قرينة الرئيس: ندعو الله أن تمتلئ قلوبنا بالحب والسكينة
12:49 م الإثنين 07 يناير 2019
القاهرة- "أ ش أ":
أعربت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقالت قرينة الرئيس- في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "في عيد الميلاد المجيد، ندعو الله أن تمتلئ قلوبنا بالحب والسكينة والرحمة.. كل عام ومصر بأمانٍ وخير".
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