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    في عيد الميلاد المجيد.. قرينة الرئيس: ندعو الله أن تمتلئ قلوبنا بالحب والسكينة

    12:49 م الإثنين 07 يناير 2019
    في عيد الميلاد المجيد.. قرينة الرئيس: ندعو الله أن تمتلئ قلوبنا بالحب والسكينة

    انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

    القاهرة- "أ ش أ":

    أعربت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

    وقالت قرينة الرئيس- في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "في عيد الميلاد المجيد، ندعو الله أن تمتلئ قلوبنا بالحب والسكينة والرحمة.. كل عام ومصر بأمانٍ وخير".​

    هذا المحتوى من

    Asha
    انتصار السيسي عيد الميلاد المجيد السيسي

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