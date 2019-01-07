المحافظين: احتفالية العاصمة الإدارية أظهرت التلاحم بين نسيجي الأمة

كتب- محمد نصار:

قال المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، إن احتفالية عيد الميلاد بكنيسة الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، جسدت معالم وتماسك قوى المجتمع: نحن يد واحدة ضد أي مظاهر للتطرف والإرهاب.

وأضاف الشريف، في بيان، اليوم الاثنين، أن المشاركة في افتتاح مسجد الفتاح العليم، والكاتدرائية، بحضور عنصري الأمة رسالة قوية للعالم الخارجي عن مدى الترابط والتلاحم بين فئات الشعب المصري.

وتقدم الحزب بخالص التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وللشعب المصري بخالص التقدير والاحترام على التوحد والوقوف خلف الدولة والتصدي لمحاولات النيل منها.

شارك وفد من حزب المحافظين، برئاسة المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، ومحمد خطاب، نائب رئيس الحزب للشئون التشريعية والدستورية، وشعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية، ورشا عمار، المتحدث الإعلامي للحزب، وكريم عبد العاطي، رئيس لجنة العضوية، وخالد خطاب، أمين الحزب بالجيزة، وعدد من شباب الحزب.