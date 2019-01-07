محافظ القاهرة يتفقد مشروعي الأسمرات "1 - 2"

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كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لحي الأسمرات "1 - 2" تابع خلالها توافر كافة الخدمات اللازمة لأهالي الأسمرات المنقولين إليها.

وقال عبدالعال، خلال الزيارة، إن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة الخدمات لتحقيق الاستقرار الكامل للأهالي المنقولين إلى الأسمرات من خبز وسلع تموينية بأسعار مناسبة ومواصلات مع العمل على توفير فرص عمل من خلال تشجيع القطاع الخاص والعام بإنشاء مراكز تدريب وإنتاج وتأهيل أهالي المنطقة لسوق العمل.

وتفقد المحافظ، مركز الصناعات النسيجية للملابس الجاهزة والتابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالتعاون مع أحد مصانع الملابس الجاهزة الشهيرة ويعمل به حاليًا 77 دارسًا ودارسة من سن 17 - 40 سنة من أبناء الأسمرات ويحصل المتدرب خلال فترة التدريب على راتب شهري وتعيينه للعمل بعد حصوله على دبلوم التلمذة الصناعية.

كما تفقد المحافظ، مصنعًا لإنتاج الملابس الجاهزة والذي يقوم حاليًا بتدريب وتشغيل حوالي 1000 عامل من أبناء الأسمرات، إلى جانب مصنع إنتاج السبح والذي وفر فرص عمل لـ210 فتاة وشاب من أبناء الأسمرات.

وتفقد اللواء خالد عبدالعال، إحدى المدارس بالحي وأثنى على مبادرة التوافق بين المدارس الخاصة والحكومية التي تنتجها المديرية لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس الحكومية وتبادل النشاط الطلابي بينهم.