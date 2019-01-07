الرئيس السيسي على "تويتر": "عيد ميلاد مجيد ملؤه السلام والحب"

(مصراوي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وغرد الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، قائلاً: "عيد ميلاد مجيد.. ملؤه السلام والحب والرحمة على قلب كل مصري وكل ضمير يقِظ وروح تجاهد وتضحّي من أجل الحب والخير والأخوة والإنسانية".

وأضاف السيسي: "كل عام والأخوة المسيحيين بخيرٍ وسلام".​