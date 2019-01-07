الرئيس السيسي على "تويتر": "عيد ميلاد مجيد ملؤه السلام والحب"
09:25 ص الإثنين 07 يناير 2019
(مصراوي):
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وغرد الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، قائلاً: "عيد ميلاد مجيد.. ملؤه السلام والحب والرحمة على قلب كل مصري وكل ضمير يقِظ وروح تجاهد وتضحّي من أجل الحب والخير والأخوة والإنسانية".
وأضاف السيسي: "كل عام والأخوة المسيحيين بخيرٍ وسلام".
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