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الرئيس السيسي على "تويتر": "عيد ميلاد مجيد ملؤه السلام والحب"

09:25 ص الإثنين 07 يناير 2019
الرئيس السيسي على "تويتر": "عيد ميلاد مجيد ملؤه السلام والحب"

الرئيس السيسي

(مصراوي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وغرد الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، قائلاً: "عيد ميلاد مجيد.. ملؤه السلام والحب والرحمة على قلب كل مصري وكل ضمير يقِظ وروح تجاهد وتضحّي من أجل الحب والخير والأخوة والإنسانية".

وأضاف السيسي: "كل عام والأخوة المسيحيين بخيرٍ وسلام".​

التغريدة

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