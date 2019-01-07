البابا تواضروس يستقبل الأباء والكهنة للتهنئة بعيد الميلاد.. أخبار متوقعة اليوم

(مصراوي):

يستعرض موقع "مصراوي" عددًا من أهم الفعاليات والأحداث، المتوقع أن تحدث اليوم الاثنين.

1- قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل الآباء الأساقفة والكهنة ومجالس الكنائس

يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الآباء الأساقفة والكهنة ومجالس الكنائس.

2- وزير الأوقاف يزور أسوان في إطار جولاته الميدانية

يزور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أسوان في إطار جولاته الميدانية المتتابعة، للقاء قيادات الدعوة بالمحافظات ومتابعة مشروعات هيئة الأوقاف.

3- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم بالتعاون مع وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية الدورة العادية الـ92 للجنة الدائمة للإعلام العربي

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) بالتعاون مع وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية الدورة العادية الـ92 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ10 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

4- الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يبدأ زيارة عمل إلى الجزائر

يبدأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة زيارة عمل إلى الجزائر، وتستمر يومين.

5- فريق النادي الإسماعيلى يتوجه إلى الكونغو لملاقاة مازيمبي

يتوجه فريق النادي الإسماعيلى بقيادة البلجيكي سيدومير يانوفيسكي إلى الكونغو لملاقاة مازيمبي في المباراة المقرر لها 12 يناير الجاري بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

6- الفريق الأول بنادي سموحة يدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي

يدخل الفريق الأول بنادي سموحة في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.​