8 معلومات عن مسجد "الفتاح العليم" في العاصمة الإدارية الجديدة

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء معلومات، على موقع التواصل "فيس بوك" أبرز المعلومات عن مسجد "الفتاح العليم"، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأحد، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت أبرز المعلومات كالتالي:

1- يعد أحد أكبر المساجد حول العالم.

2- أقيم المسجد على الطريق الدائري الأوسط الجديد.

3- السعة الإجمالية للمسجد والمصلى اليومي 17 ألف شخص.

4- مساحة الأرض 106 أفدنة 445.5 ألف متر مربع.

5- أسواره بإجمالي أطوال 3150 مترًا طوليًا.

6- المآذن على الطراز الفاطمي بإجمالي عدد 4 مآذن.

7- ارتفاع المآذن 95 مترًا بدون التاج والهلال بما يعادل 31 دورًا.

8- إجمالي عدد القباب 21 قبة.​