انتهاء قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية العاصمة الإدارية

السيسي مشيدًا بمواقف البابا تواضروس: "والله ما هنسالك الكلمة دي"

"الفتن لن تنتهي".. 10 رسائل من السيسي للمصريين في عيد الميلاد (صور)

تصوير - مصطفى الشيمي:

انتهى قداس عيد الميلاد، الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالات عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر القداس أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام عرفات، وزير النقل، وسامح شكري، وزير الخارجية، خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، وطارق الملا، وزير البترول، السفيرة نبيل مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.