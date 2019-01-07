63 ألف مصري أدوا مناسك العمرة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف مؤشر العمرة الأسبوعي الصادر عن وزارة الحج السعودية، احتلال مصر المركز السابع في ترتيب عدد الدول التي أدى مواطنوها مناسك العمرة لهذا الموسم، بعدد إجمالي 63 ألف و270 معتمرًا حتى اليوم.

وحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، فإن الإحصاءات التراكمية للمؤشر سجلت إصدار 2,555,201 تأشيرة عمرة حتى الآن، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 2,183,031 معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 408,611 معتمر، منهم 286,568 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 122,043 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1,774,420 معتمر بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وجاءت أكثر الجنسيات قدومًا إلى الممكلة بالترتيب: باكستان 600,015، تليها إندونيسيا 394,027، بعدها الهند 281,589، ثم ماليزيا 130,793، واليمن خامسًا 113,247 معتمرًا، والجزائر سادسا 83,299، ومصر سابعًا 63,217، وتركيا ثامنًا 60,086، الإمارات العربية المتحدة تاسعًا 56,412، وبنجلاديش في المركز العاشر بعدد 52,848 معتمر.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.​