مساحتها 15 فدانًا وتتسع لـ9000 شخص.. 15 معلومة عن كاتدرائية "ميلاد المسيح"

كتب - محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وينشر "مصراوي" 15 معلومة عن كاتدرائية ميلاد المسيح:

1- مساحتها 15 فدانًا بزيادة 2 فدان عن كاتدرائية العباسية.

2- تم تصميم الكنيسة على الطراز القبطي المصري.

3- يصل إجمالي عدد المصلين إلى 9000 شخص.

4- يتسع الدور الأرضي للكنيسة لـ7000 مصلي.

5- تضم بدروم أسفل الدور الأرضي يشمل كنيسة تسع لـ1000 مصل.

6- ارتفاع قبو الكنيسة الرئيسية 28 مترًا.

7- يعلو قبو الكنيسة الرئيسي قبة بقطر 40 مترًا وارتفاع 39 مترًا.

8- تم تزيين بهو الكنيسة بـ73 أيقونة تحكي حياة السيد المسيح والشهداء والقديسين.

9- يوجد دور "ميزانين" يتواجد عليه خورس الشمامسة و3 مدابح.

10- تولى العمل بها 4 شركات وطنية مصرية و10 شركات متخصصة.

11- شارك في بنائها 8000 فني وعامل.

12- استغرق العمل فيها 23 شهرًا.

13- يحيط بها على مساحة 15 فدانًا، سور خرسانة ارتفاعه 6 أمتار يتخلله 4 بوابات رئيسية.

14- تضم قاعة مناسبات تتسع لـ1500 فرد.

15- تضم قاعات لكبار الزوار ومخازن إدارية.

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