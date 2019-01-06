"الصحفيين" تعلن مواعيد وتفاصيل الانتخابات المقبلة

كتب مصطفى علي:

قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس يوم 9 فبراير المقبل على أن تعقد الجمعية العمومية والاقتراع حال اكتمال النصاب القانوني يوم الجمعة 1 مارس.

وأضاف زكريا في تصريحات صحفية اليوم، أنه لم يصدر قرار رسمي بهذه المواعيد حتى الآن لكن هذا ما سيتم طبقا لما تنص عليه اللائحة، موضحا أنه سيتم فتح باب الترشيح في الفترة من 9 لـ13 فبراير، من العاشرة صباحا حتى 3 عصرا يوميا عدا اليوم الأخير حتى 12 ظهرا حيث سيتم إعلان الكشوف.

وتابع: ويوم 18 فبراير سيتم تقديم الطعون والتنازلات، ثم إعلان الكشوف النهائية، لتبدأ فترة الدعاية الإنتخابية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية طبقا للائحة في الجمعة الأولى من شهر مارس والتي تتوافق مع يوم 1 مارس المقبل.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أنه يشترط حضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين + 1 لاكتمال النصاب في المرة الأولى وبدء التصويت، وفي حال اكتمال النصاب وجائت النتيجة علي منصب النقيب بالإعادة فتجري الإعادة في اليوم التالي السبت 2 مارس، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين لتعقد في 15 مارس ويشترط حينها حضور 25% فقط من عدد الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات، وإذا حدثت إعادة على منصب النقيب تجري أيضا في اليوم التالي 16 مارس.