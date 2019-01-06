وزراء وشخصيات عامة يشاركون بافتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح"

كتب-إسلام ضيف:

شارك عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، بافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والسفير أحمد القطان وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية.

كما حضر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور طارق الملا وزير البترول، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتواجد بالكاتدرائية أيضًا، سامح شكري وزير الخارجية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كان الرئيس السيسي، افتتح كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كما افتتح الرئيس السيسي منذ قليل مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.