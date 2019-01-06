البابا تواضروس للرئيس السيسي: وفيتم بالوعد ببناء المسجد والكنيسة

كتب- يوسف عفيفي ومحمد نصار:

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، التهنئة للشعب المصري بافتتاح مسجد الفتاح العليم.

وقال البابا في كلمته بافتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنا كمواطن مصري أقف في هذا المسجد الكريم وأفرح مع كل إخوتي الأحباء بهذه المناسبة السعيدة التي تسجل في تاريخ مصر".

وتوجه البابا بحديثه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: "سيادة الرئيس لقد وعدت في يناير 2017 ببناء المسجد والكنيسة وكان هذا دربًا من المستحيل؛ لأنها صروح ضخمة وكيف تبنى في هذا الوقت الوجيز".

وتابع: "نرى أنكم وفيتم بهذا الوعد ونقدم كل الشكر لسيادتكم وكل الشكر لكل الشركات التي شاركت في هذه الأبنية، والشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي أشرفت وخططت واهتمت بإنجاز هذا العمل العظيم في هذه الفترة الوجيزة".

واختتم كلمته: "مصر تعيش في هذه الوحدة والمحبة ونصلي أن يحفظكم الله في قيادة بلدنا العزيزة، وتحيا مصر".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وعدد من الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيسان وقيادات الدولة والشخصيات العامة، صلاة العشاء بالمسجد الذي يُعد أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم، حيث يتسع لـ17 ألف مصلٍ.

كما أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.