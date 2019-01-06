البابا تواضروس في افتتاح مسجد الفتاح العليم: مناسبة غير مسبوقة في التاريخ

كتب- يوسف عفيفي ومحمد نصار:

ألقى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، كلمة في افتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل تواضروس، كلمته قائلاً: "هذا اليوم نشهد مناسبة غير مسبوقة في التاريخ نحتفل فيها حيث نرى ونشاهد وسط هذا الحضور الكريم أن مآذن هذا المسجد الكريم تتعانق مع منارات كاتدرائية ميلاد السيد المسيح".

وتابع: "نرى في رمزية هذا الافتتاح أن مصر ترى وتهتم بالقوى الناعمة فيها، إننا في هذه المناسبة السعيدة والصروح التي نفرح بها، بنيت بأموال وتبرعات المصريين وكان الرئيس أول المتبرعين، بالإضافة إلى جهود وإبداع المصريين، بإخلاص وأمانة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وعدد من الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيسان وقيادات الدولة والشخصيات العامة، صلاة العشاء بالمسجد الذي يُعد أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم، حيث يتسع لـ17 ألف مصلٍ.

كما أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.