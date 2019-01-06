  • عاجل:رسميًا.. حسين الشحات في الأهلي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    بدء مراسم عزاء كاميليا السادات

    07:05 م الأحد 06 يناير 2019
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة
    • عرض 50 صورة

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    تصوير- محمود عبدالناصر:

    بدأ منذ قليل، عزاء الراحلة كاميليا السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

    جاء ذلك بحضور أفراد عائلة الرئيس الراحل أنور السادات في مقدمتهم شقيقه عفت السادات، وعدد من الشخصيات العامة.

    وتوفيت مساء الأربعاء كامليا السادات، اثر تعرضها لأزمة صحية، عن عمر يناهز 70 عاما، وادي العشرات صلاة الجنازة على الراحلة بمسجد المصطفى بصلاح سالم، ظهر الخميس.

    كاميليا السادات محمد أنور السادات عزاء مسجد الرحمن الرحيم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان