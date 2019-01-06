بدء مراسم عزاء كاميليا السادات

كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ منذ قليل، عزاء الراحلة كاميليا السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

جاء ذلك بحضور أفراد عائلة الرئيس الراحل أنور السادات في مقدمتهم شقيقه عفت السادات، وعدد من الشخصيات العامة.

وتوفيت مساء الأربعاء كامليا السادات، اثر تعرضها لأزمة صحية، عن عمر يناهز 70 عاما، وادي العشرات صلاة الجنازة على الراحلة بمسجد المصطفى بصلاح سالم، ظهر الخميس.