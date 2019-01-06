فيديو.. العمليات القتالية تداهم بؤر السحر والجمال ومقتل عنصر إجرامي

كتب – فتحي سليمان:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مداهمة البؤر الإجرامية في منطقة السحر والجمال، على حدود مدينتي العاشر من رمضان والتل الكبير.

أسفرت الحملات عن مصرع أحد العناصر الإجرامية المطلوبة في تبادل إطلاق النار مع القوات، وضبط كمية من مخدر الهيروين وبندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات النارية بحوزة المتهم.

شارك في عمليات التمشيط والمداهمة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن "الشرقية، والإسماعيلية " والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي،