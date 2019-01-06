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    الرئيس الفلسطيني يصل العاصمة الإدارية للمشاركة في افتتاح المسجد والكنيسة

    04:57 م الأحد 06 يناير 2019
    الرئيس الفلسطيني يصل العاصمة الإدارية للمشاركة في افتتاح المسجد والكنيسة

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    كتب- محمد نصار:

    وصل الآن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إلى فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل المشاركة في احتفالية افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

    ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكاتدرائية، مساء اليوم الأحد، بالإضافة إلى مسجد الفتاح العليم، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات العامة، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

    وتعد كاتدرائية ميلاد المسيح هي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول.

    وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

     

    محمود عباس العاصمة الإدارية الجديدة مسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد المسيح السيسي

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