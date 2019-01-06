وزير التعليم العالي يبحث مع سفير كازاخستان دعم التعاون العلمي

كتبت-اليا شبل:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد السفير أرمان أساجلييف سفير كازاخستان بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون في مجال إنشاء فرع لبعض برامج جامعة الفارابى الكازاخستانية في مصر خاصة البرامج الدراسية التي تتميز بها كازاخستان ومنها علوم الفضاء.

ومن جانبه أكد عبد الغفار، حرص مصر على التعاون مع دولة كازاخستان وخاصة جامعة الفارابي التي تعد من الجامعات العريقة خاصة في مجالات علوم الفضاء والتكنولوجيا،

وأشار عبد الغفار إلى أهمية تفعيل المزيد من المنح الدراسية للباحثين المصريين لكازاخستان، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والكازاخستانية وخاصة في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث عبد الغفار ورئيس جامعة الفارابي والسفير الكازاخستاني التعاون في مجال تدريس العلوم الأساسية ومنها الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.

وأشاد عبد الغفار بخطوة افتتاح مركز الفارابي التابع للجامعة الكازاخستانية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، مؤكدا أنها خطوة هامة يمكن البناء عليها في طريق تطوير العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، وتنفيذ العديد من المهام العلمية المشتركة.

ومن جانبه أكد أساجلييف، على اهتمام كازاخستان بدعم علاقاتها مع مصر باعتبارها قلب المنطقة العربية، مشيرا إلى أن دولة كازاخستان تولى اهتماما كبيرا لمشروع افتتاح عدد من برامجها بمصر، خاصة مع النهضة التي تشهدها مصر في مجال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة.

كما أشار إلى أن تنفيذ مشروع مركز الفارابى يأتي كخطوة لتطوير العلاقات الثقافية والتعليمية والبحثية بين البلدين، ويعد جزءا من تنفيذ كازاخستان لمشروع التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والذي تقوم من خلاله بافتتاح مراكز تابعة لجامعة الفارابى لمختلف دول العالم لدعم التعاون معها في مجال التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء الدكتور عمرو عدلي قائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كاميليا صبحي قائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.