قبل الافتتاح.. "المقاولون العرب" تنشر فيديو تطور تنفيذ مسجد العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يكون مسجد العاصمة الجديدة هو المسجد الرسمي للدولة الذي ستقام فيه صلاة الأعياد والاحتفالات الدينية.

ونشرت شركة المقاولون العرب، المنفذة للمشروع، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، يوضح مراحل بناء المسجد بداية من استلام الأرض مرورًا بإنشاء الخرسانات ثم التشطيبات النهائية للمسجد.

ويقع المسجد، على الطريق الدائري الأوسط الجديد، ويتكون من دور أرضي، يضم صحن المسجد بمساحة 6325 مترًا، وبه 5 مداخل رئيسية، منها 2 للسيدات و3 للرجال.

وجرى الاعتماد في تصميم المسجد على الطابع الفاطمي، والقبة الرئيسية للمسجد يصل ارتفاعها لـ45 مترًا وقطرها 33 مترًا، وتعد من كبرى القباب في مصر.

وتسع مساحة المسجد لـ6500 مصلٍ و1200 سيدة، كما أن الساحة التي أمام المسجد تستوعب 7 آلاف مصلٍ، فيما يستوعب بدروم المسجد أكثر من 1500 مصلٍ، ليصل استيعاب المسجد بالكامل إلى 17 ألف مصلٍ.