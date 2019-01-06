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    رئيس البرلمان القبرصي يصل القاهرة

    03:48 م الأحد 06 يناير 2019
    رئيس البرلمان القبرصي يصل القاهرة

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، "ديميتريس سيلوريس" رئيس البرلمان القبرصي، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسؤولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

    قالت مصادر مطلعة بالمطار إن رئيس البرلمان القبرصي والوفد المرافق له وصلوا على الطائرة المصرية القادمة من لارناكا، وأنهى فريق من العلاقات العامة إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار، وكان في استقباله عدد من العاملين بالسفارة القبرصية.

    يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، توجه على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، إلى قبرص في زيارة هناك تلبية لدعوة من رئيس البرلمان القبرصي خلال سبتمر الماضي.​

    مطار القاهرة الدولي البرلمان القبرصي ديميتريس سيلوريس

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