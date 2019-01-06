أمن "الصيادلة" يُغلق أبواب النقابة بعد ساعات من حبس محيي عبيد

كتب - أحمد جمعة:

أغلق أمن نقابة الصيادلة، أبواب النقابة اليوم الأحد، بعد ساعات من قرار نيابة وسط القاهرة بحبس محي عبيد نقيب الصيادلة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بواقعة التعدي على صيدلي.

ولم يسمح أمن النقابة للأعضاء بالدخول سوى بإبراز الكارنيه وسبب الدخول، فيما يجري إغلاق الأبواب بعد ذلك.

يأتي هذا في الوقت الذي حصل أعضاء مجلس النقابة على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء جمعية ١٤ مايو التي دعا لها النقيب الموقوف لعزل أعضاء المجلس وإلغاء جميع ما ترتب عليها من آثار.

وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة لمصراوي، أن المجلس خاطب قسم قصر النيل اليوم، للتمكين من تنفيذ الحكم.

وأضاف "فاروق" أن أعضاء المجلس يتداولون حالياً إمكانية دخول النقابة اليوم.