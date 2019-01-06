رئيس الوزراء يتابع إجراءات إنشاء صندوق لضمان وتأمين الاستثمارات في إفريقيا

القاهرة - مصراوي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار؛ لمتابعة إجراءات إنشاء صندوق ضمان وتأمين الاستثمارات في دول القارة الإفريقيّة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى إعداد الوزارة مسودة أوليّة لإنشاء الصندوق، بعد أن قامت بدراسة نماذج مختلفة في عددٍ من الدول مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم إجراء مفاضلة بين تلك النماذج المختلفة، بشأن كونها صندوقاً حكومياً، أو في صورة شركة

وأضافت نصر: تم إرسال هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية؛ وذلك لأخذ الرأي بشأنها، موضحة أن الوزارة تلقت عدداً من ردود الأفعال حيالها، حيث أبدت معظم الوزارات تعليقات عليها، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار استجابت لجميع الملاحظات، وتعمل الوزارة حالياً على إعداد مسودة نهائية؛ لعرضها على مجلس الوزراء.

ونوّهت الوزيرة إلى أنه تم التجهيز لتوقيع عقد مع شركة عالمية للترويج للاستثمار، طبقاً لموافقة المجموعة الاقتصادية، لافتة إلى أنه سيتم التوقيع على هذا العقد قريباً.

وأكد رئيس الوزراء من جانبه، أن هذا الصندوق يسهم في زيادة معدلات الاستثمارات في القارة الإفريقية، ويساهم في مد جسور التعاون والتواصل بين مصر وكافة الدولة الإفريقية، في صورة علاقات اقتصادية مثمرة وإيجابية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقيّ.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، في ختام فعاليات منتدى إفريقيا بشرم الشيخ مؤخرا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم للقارة والمشاركة في تنميتها والاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة فيها، وكذلك تحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر لتنشيط الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.