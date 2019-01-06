الخميس.. "الثقافة" تعلن تفاصيل اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد لطفي:

تعقد وزارة الثقافة، مؤتمرا صحفيا، الخميس المقبل بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل اليوبيل الذهبى (الدورة الـ 50) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يحضر المؤتمر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (ضيف شرف المعرض لهذا العام).

ومن المقرر ان تنطلق فعاليات اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 23 يناير الجارى ، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل. وتم اختيار جامعة الدول العربية ضيف شرف المعرض بمناسبة دورته الذهبية، كما تم اختيار شخصيتى الدورة وهما الدكتورة سهير القلماوى والدكتور ثروت عكاشة.​