بالصور.. بدء وصول المشاركين في افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ​

كتب- إسلام ضيف:

تصور- مصطفى الشيمي.

التقطت عدسة مصراوي، الصور الأولى لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات النهائية لإقامة حفل عيد الميلاد المجيد، كما وصل المشاركين في حفل الافتتاح المقرر مساء اليوم.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكاتدرائية، مساء اليوم الأحد، بالإضافة إلى مسجد الفتاح العليم، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات العامة، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

وتعد كاتدرائية ميلاد المسيح هي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول.

وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.