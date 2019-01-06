الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

القاهرة- أ ش أ:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن تهانيه القلبية لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما أكد الرئيس السيسي على روح الأخوة والمحبة وروابط الوحدة والتآلف التي تسود شعب مصر العظيم وتجمع بين أبنائه مسلمين وأقباط على مر التاريخ، متمنيًا لجميع الأخوة الأقباط تحقيق أمانيهم وبلوغ غاياتهم النبيلة، ولوطننا الحبيب دوام الرفعة والتقدم.

وبعث الرئيس السيسي بتهنئة إلى أقباط مصر بالخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والسداد ولمصرنا الغالية دوام الرقي والإزدهار.​