وزير الثقافة: افتتاح دار الكتب في الأسبوع الأول من فبراير

الإسكان تعلن: "كل اللي دفع مقدم حجز في الاجتماعي هياخد شقة"

ما بين الساعة الخامسة والسابعة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة بعد العاصفة

كتب- محمد عاطف:

تصوير- علاء أحمد:

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، منذ قليل، مبنى دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق.

وتأتي زيارة الوزيرة لمتابعة أعمال الترميم والتطوير والاطلاع على جميع التجهيزات الجارية؛ تمهيدا لإعادة افتتاحها رسميًا.

وقد أعلنت عبدالدايم خلال الجولة، أن الافتتاح سيكون في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل بحضور الشيخ سلطان القاسمي، أمير الشارقة والذي سيكون موجودا لحضور افتتاح المهرجان العربي للمسرح.​