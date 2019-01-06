عواصف وأتربة وسقوط أشجار.. والأرصاد: أمطار قادمة - تغطية خاصة

ما بين الساعة الخامسة والسابعة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة بعد العاصفة

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كتب- محمد عبدالناصر:

تشهد القاهرة وبعض مناطق الجمهورية، موجة من الطقس السيئ، بين رياح محملة بالأتربة والرمال تصل حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار هذه الموجة لمدة 48 ساعة، بأن يسود اليوم الأحد وغدًا الاثنين، طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد نهارًا، وشديد البرودة ليلًا.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية:تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس البرودة.

وأضاف عبدالعال، من خلال النشرة الجوية اليومية، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لحالة الطقس..

ما بين الساعة الخامسة والسابعة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة بعد العاصفة

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