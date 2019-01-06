فرج عامر ينعي الشهيد مصطفى عبيد: الحادث خير دليل على الوحدة الوطنية

كتبت- ميرا إبراهيم:

نعى النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشهيد الرائد مصطفى عبيد، الذي استشهد أمس في حادث تفجير كنيسة أبي سيفين بمدينة نصر.



وقال عامر، إن الحادث خير دليل على الوحدة الوطنية وثقافة الشعب المصري التي ترفض الإرهاب والتطرف، حيث أنقذ الكنيسة إمام مسجد، واستشهد في محاولة تفكيك العبوة، ضابط مسلم.

وأكد عامر أن مخطط الفتنة وضرب الأمن والاستقرار لن ينجح ابدا في مصر، نظرا للتلاحم وثقافة الشعب المصري، التي ترفض الإرهاب وتفهم صحيح الدين الإسلامي.