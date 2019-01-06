  • عاجل:بالصور- رياح وأتربة تضرب القاهرة.. والأرصاد: أمطار قادمة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    فرج عامر ينعي الشهيد مصطفى عبيد: الحادث خير دليل على الوحدة الوطنية

    02:04 م الأحد 06 يناير 2019
    فرج عامر ينعي الشهيد مصطفى عبيد: الحادث خير دليل على الوحدة الوطنية

    النائب محمد فرج عامر

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    نعى النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشهيد الرائد مصطفى عبيد، الذي استشهد أمس في حادث تفجير كنيسة أبي سيفين بمدينة نصر.


    وقال عامر، إن الحادث خير دليل على الوحدة الوطنية وثقافة الشعب المصري التي ترفض الإرهاب والتطرف، حيث أنقذ الكنيسة إمام مسجد، واستشهد في محاولة تفكيك العبوة، ضابط مسلم.

    وأكد عامر أن مخطط الفتنة وضرب الأمن والاستقرار لن ينجح ابدا في مصر، نظرا للتلاحم وثقافة الشعب المصري، التي ترفض الإرهاب وتفهم صحيح الدين الإسلامي.

    محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب 917916 انفجار مدينة نصر عبوة ناسفة

    الخبر التالى:

    الأزهر مهنئاً بافتتاح مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية: ترسيخ لتعاليم الأديان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان