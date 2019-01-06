وزير التموين: نعمل على إنشاء شبكة توزيع منتظمة على مستوى الجمهورية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن بدء المرحلة السادسة لتوفير السيارات المتنقلة للشباب الخريجين يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الدعم وفرص العمل للشباب.

وأضاف المصيلحي، أن المشروع يتم بالتعاون بين وزارة التموين ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية والبنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة، مشيرا إلى أن وزارة التموين هي المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة المشروع بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتابع أن المشروع يأتي - أيضا- للعمل على تدشين شبكة توزيع منتظمة سواء من المنافذ الثابتة والمتمثلة في المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي أو المنافذ المتحركة، خاصة في المناطق ذات الكثافة العاليةوالمناطق المتفرقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام الوزارة للإعلان عن مشروع المرحلة السادسة للسيارات المتنقلة والخاصة بشباب الخريجيين، بحضور رئيس البنك الأهلي ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.​