بدء المرحلة السادسة من السيارات المتنقلة لشباب الخريجين

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء المرحلة السادسة من توفير السيارات المتنقلة والخاصة بشباب الخريجين، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تلقي الطلبات حتى منتصف يناير، على أن يتم الانتهاء من الأعمال الإدارية للطلبات المستلمة في الفترة من الـ 15 من يناير وحتى ال15 من فبراير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام الوزارة للإعلان عن مشروع المرحلة السادسة للسيارات المتنقلة والخاصة بشباب الخريجيين، بحضور رئيس البنك الأهلي ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف المصيلحي، أنه من المزمع البدء في تسليم السيارات لمن تقدموا بطلبات وتم استيفاء الشروط عقب الـ 15 من فبراير المقبل.​